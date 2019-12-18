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Silver Beach sahilinde çöp dağı oluştu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, Gazimağusa’nın güzel sahillerinden olan Silver Beach sahilinde geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptıkları sırada rastladıkları görüntüler karşısında şok yaşadıklarını söyleyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Silver Beach sahilinde çöp dağı oluştu

Vatandaşlarımız, bu sahilin yazın sonunda bir grup gönüllü tarafından temizlendiğini anlatarak, bu bölgeden torbalarca çöp ve moloz toplandığını belirttiler.

Geçen üç ay içinde buranın bu şekilde kirlenerek, çöp dağı olmasının sebebinin herhalde bu bölgeye gelen kişilerin çöp ve molozlarını buraya atması olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Yazıklar olsun, gönüllüler çevreyi temizliyor, biz ise daha fazla kirletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle duyarsızlık olamaz” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Sahillerimizin kış aylarında da yabancılar tarafından kullanıldığını unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, Silver Beach Sahili’ndeki bu çirkin görüntüyü gören turistlerin herhalde bir daha bu bölgeye gelmek istemeyeceğini ifade ettiler.

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