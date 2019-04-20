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Şikâyetini çekmezsen bu işi İsmet Felek’e havale edeceğim

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Ülkede 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldığı tespit edilen ve birçok davası bulunan İsmail Karatepe, Lapta’da yaşayan yeğenini tehdit etti

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Şikâyetini çekmezsen bu işi İsmet Felek’e havale edeceğim
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Evrim KAMALI

Lapta’da meydana gelen olayda akrabası Abdullah Karatape’ye tehditler yağdıran İsmail Karatepe tutuklandı. Cep telefonu ile mesaj atarak tehdit içerikli sözcükler kullanan ve “Şikâyetini geri çek, çekmezsen bu işi İsmet Felek’e havale edeceğim” diyen zanlı Karatepe dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, zanlının tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Zanlının mesaj atılan telefonun kendisine ait olmadığına dair ifade verdiğini kaydeden polis, yapılan soruşturmada ise söz konusu telefonun ona ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldığının da tespit edildiğini belirtti.

Zanlının askıda bulunan birçok davası olduğunu kaydeden polis, bu suçların mülke tecavüz, asılsız yayın ve haber yayma, elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, şiddet tehdidi, silah bulundurma, telefonda taciz ve dikkatsiz sürüş olduğunu söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının askıda olan davalarını da göz önünde bulundurarak tutuklu yargılanmasına ve 1 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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