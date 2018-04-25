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Sıcaklarla yılanlar cirit atmaya başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların ortaya çıktığını ifade ederek, bu konuda görüşlerini ve uyarılarını bizlerle paylaştılar.

Sıcaklarla yılanlar cirit atmaya başladı
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Özellikle bu yıl Nisan ayı başından itibaren hava sıcaklıklarını 25 derecelerin üzerine çıkmasıyla her türlü yılanın topraktan veyahut saklandıkları yerlerde çıkarak etrafta dolaşmaya başladığını söyleyen vatandaşlarımız, kurak bir yıl geçirilmesi nedeniyle yılanların sulak bölgelere doğru harekete geçtiğini de belirttiler.
Sulak bölgelerde genelde Kıbrıs engereği (Gufi), kara yılan ve batsali türü yılanların oldukça fazla göründüğüne vurgu yapan vatandaşlarımız, herkesin otlak alanlarında ve sulak alanlarda gezinirken çok dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.
Yılanların genelde rahatsız edilmedikçe saldırmadığını ifade eden vatandaşlarımız, rahatsız edilen yılanın saldırıya geçerek ısırabileceğini veya zehirleyebileceğini sözlerine eklediler.

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