Şht. Mustafa Ruso Caddesi trafiği de felç

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından bir süre önce uygulamaya konulan Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa’da trafik güvenliğinin artırma ve trafiğin akışının daha rahat sağlanmasına yönelik orta refüjdeki açıklıkların tümünün kapatılmasına tepki gösterdi.

Vatandaşlarımız, “Lefkoşa’da daha önce trafik yoğunluğu olmayan sadece Lefkoşa Terminal yolu kalmıştı, o yolda şimdi tıkandı” diyerek bize fotoğraf göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Ara yolları kapatarak trafiğin mahvedildiğini savunan vatandaşlarımız “Kaymaklı’ya dönmeye Yarim çemberini, Mağusa’ya gitmeye Yarim çemberini, Marmara bölgesi ve Taşkınköy tarafına dönmeye Yarim çemberini kullanan sürücüler bu yolun da tıkanmasını sağladı. Güya kaza olmasın diye bu uygulama yapıldı. Ama bakın görün zincirlemeler şimdi ne kadar artacak” dediler.

Trafiğin adeta felç ettiler olduğunu iddia eden sürücüler, daha önce Terminal çemberinden bir dakikada Yarim çemberine gidilirken şimdi çemberden çembere yolun 40 dakika olduğunu söyledi.