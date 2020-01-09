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“Şerit ihlal kamerası otobüslere işlemiyor mu?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyalı bir sürücümüz, ülkemizde yolların bozukluğu nedeniyle hükümetlere karşı halkın isyanının büyük olduğunu ancak bazı sürücülerin de kural tanımazlığı nedeniyle tepki topladığını dile getirerek, bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

“Şerit ihlal kamerası otobüslere işlemiyor mu?”

Geçtiğimiz gün Gönyeli’den gelerek Hamitköy’e gitmeye çalıştığını ve Lefkoşa Atatürk Stadyumu yakınındaki trafik ışıkları bölgesinde yoğun trafik nedeniyle beklediğini anlatan vatandaşımız, ancak bir otobüsün sol şeritten ilerleyerek sırada bekleyenlerin önüne geçtiğini gördüğünü paylaştı.

Vatandaşımız “Bu yolda şerit ihlali yapanı tespit eden kamera yok muydu? Yoksa bu kameralar okul otobüsleri veya belediye otobüsleri için geçerli değil mi?” diye sorgulayarak sürücülerin neden bu kadar duyarsız olduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Bu gibi diğer sürücüleri enayi yerine koyan sürücüler var olduğu sürece trafikte karmaşanın hiç bitmeyeceğini ifade eden vatandaşımız, herkesin trafikte kurallara uyması halinde her şeyin daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

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