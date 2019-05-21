Serdarlı Belediyesi harıl harıl çalışıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde yerel yönetimlerin çalışmalarına hız verdiği bildiriliyor. Özellikle alt yapı ve çevre temizliği konusunda birçok belediyenin çalışmalarını artırdığı kaydedilmekte.

Mesarya bölgesinin küçük belediyelerinden olan Serdarlı Belediyesi de bölge köylerinde var olan alt yapı eksiklikleri veya sorunlarını çözme bağlamında harıl harıl çalışıyor. Bu bağlamda Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Gönendere köyünün, ova yollarında bozulan su kanallarının tamirini belediye personeli tarafından yapıldığı gelen bilgiler arasında yer almakta. Halil Kasım başkanlığında Serdarlı Belediyesi’nin geride kalan 11 aylık süreçte özellikle alt yapı çalışmaları konusunda verdiği hizmetler bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanmakta