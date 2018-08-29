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Şefler artık zamlı

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Şefler artık zamlı
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Ülkede iğneden ipliğe yapılan zamlar nedeniyle birçok işletme ürünlerine sessiz sedasız zam yaparken, bazı işletmeler ise bunu kamuoyuna duyurma ihtiyacı hissederek zam yaptıklarını ve gerekçelerini duyuruyor.

Bunlardan biri de Şefler Pastanesi ve restoranı oldu.

Ülkenin önemli restoran ve pastanelerinden Şefler Üretim ve Ticaret Ltd, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz nedeniyle bazı ürünlere artış yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Şefler, pastane tarafında stoklarının bulunması nedeniyle zammı erteleyebildiklerini ifade ederken, restoran tarafında neredeyse tüm ürünlerin zamlanması nedeniyle fiyat artışının şart olduğunu açıkladı.

Şefler, yüzde 200’e dayanan malzeme fiyatlarındaki artışa rağmen kar marjlarından kısarak zammı yüzde 16-20 aralığında tuttuklarını açıkladı.

İşte müesesenin açıklaması

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