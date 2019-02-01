Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda gerek marketlerde gerekse pazarlarda alışverişe gittikleri zaman karşılaştıkları sebze fiyatları karşısında adeta şok olduklarını dile getirdiler.

Özellikle son bir aydır, ülkemizde üretilen birçok sebzenin fiyatının 8 ile 15 TL arasında değiştiğini belirten vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla şunları söylediler:

“Şu patlıcanın fiyatına bir bakar mısınız? Geçmiş yıllarda bir kilosunun en fazla 5 TL olduğu patlıcan şimdi 13,50 TL’den satılmakta, bir kilo domates 8 TL’den, bir kilo fasulye de 17 TL’den satılmakta” dediler.

Bu fiyatların bir aile için sebze yemeğinin mutfakta pişmemesi anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Zaten et fiyatları uçuk, sebze fiyatlarının da uçmasıyla evimizde sebze yemeği pişiremez olduk” dediler.