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Sebze almak yürek ister

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, son zamanlarda marketlerde sebze bölümüne gitmekten korkar olduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Sebze almak yürek ister

Kış aylarıyla birlikte marketlerin sebze reyonlarındaki birçok sebzenin fiyatının adeta uçtuğunu dile getiren vatandaşımız, domatesin fiyatının yüksek olduğundan yakınırken şimdi tüm sebze fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.

Bir ürünün fiyatının arzın az talebin fazla olmasıyla yükseldiğini bildiklerini belirten vatandaşımız “Kış aylarında çıkan sebzelerin bol olmasına karşın fiyatlarının uçmasını anlamak mümkün değil. Fotoğrafta görüldüğü gibi hıyarın kilosu 11.75. Bu zamanda hıyarı pek isteyen olmamasına karşın hıyarın kilosu bu kadar yükselmesi anlaşılır gibi değil” dedi.

Şu anda birçok sebzenin fiyatlarının 10-12 TL’nin üzerinde olduğunu belirten vatandaşımız, “Bir kilo kabak 12 TL, 1 kilo domates 10 TL, 1 kilo brokoli 11 TL’den satılıyor. Patates bile 6.75 TL’den satılıyor” diyerek bu fiyatlarla yemek pişirmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Piyasanın neden denetlenmediğini sorgulayan vatandaşımız, fiyatların yükselmesinin nedenlerinin devlet tarafından tespit edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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