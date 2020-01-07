Sebze almak yürek ister

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde soğuk ve yağmurlu havaların etkili olmaya başladığı bugünlerde sebze fiyatlarının adeta el yaktığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Geçtiğimiz gün sebze ve meyve alışverişi için gittikleri süpermarkette karşılaştıkları fiyatlar nedeniyle sebze almaktan kaçtıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Sanki de altın alıyormuşuz gibi sebze almak bize çok koyuldu” diye konuştular.

Vatandaşlarımız, şu anda bir kilo taze fasulyenin 15 TL’den, bir kilo kabağın 7 TL’den, bir kilo kolokasın 12 TL’den satılırken, domatesin fiyatının da 8 TL’ye yükseldiğini vurgulayarak, “Bu fiyatlarla sebze alışverişi yaparak evde yemek pişirecek olursak, ayın yarısı gelmeden aldığımız maaş bitmiş olacak” diyerek sitem ettiler.

Türkiye’de sebze fiyatlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, ithali yapılmayan ürünlerin neden bu kadar yüksek fiyattan satıldığını sorguladılar.