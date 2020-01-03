Sarıçizmeli’nin haklı isyanı

Ülkemizin şirin belediyelerinden biri olan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık 15 ay önce başvurdukları Yenilenebilir Enerji kurulumu yapılması için yer tahsis edilmesi yönündeki başvurularına halen cevap alamadıklarını ve şimdi ise bundan dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Sarıçizmeli yaptığı paylaşımda 4 Ekim 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığına göndermiş oldukları yazıya halen ne olumlu ne de olumsuz cevap verilmediğini ifade ederek “İyi İdare Yasası’nı da takan bir mevki, muhatap da yok” diyerek sitem etti.

Cittaslow belediyesi olduklarını ve çevre dostu projeler üretme misyonu taşıdıklarını belirten Cemil Sarıçizmeli “Talep edilen arazi güneş enerjisi üretim tesisi için de kullanılacaktı. Şimdi YEK (Yenilenebilir Enerji Kurulu) özel mülkler dışındaki talepleri durdurdu. Yani Mehmetçik Belediyesi ve diğer Cittaslow belediyeler artık böyle tesisler kuramayacak ve verdikleri taahhütlerden en önemlisini yerine getiremeyecekler” diyerek yaşadıkları mağduriyeti paylaştı.