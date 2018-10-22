“Sarı çizgi mı! Kaldırım mı? O da ne?”

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir sürücümüz, Girne’nin trafiğinin yoğunlaştıkça içinden çıkılmaz hale geldiğini ancak bu yoğunluğa rağmen bazı sürücülerin fotoğrafta da görüldüğü gibi kural tanımaz halleri nedeniyle trafiğin alt üst olduğunu ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Girneli sürücülerimiz bu fotoğrafın geçtiğimiz hafta Cuma günü Girne Türk Mahallesi'nde çekildiğini belirterek böyle duyarsız sürücülerden dolayı trafiğin zaman zaman alt üst olduğunu söyleyerek “Sarı çizgi mı ! Kaldırım mı ! Birşey değil her yer onun keyfi için... Biz bekleriz karşı şerit boşalsın da geçelim, önemli değil, avaracıyız ne da olsa...” diyerek sitem ettiler.

Böyle park yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini, zira trafiğin yoğun olduğu şehirlerin bu şekilde sorumsuzca park yapanları kaldırmadığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, tüm sürücüleri park yaparken duyarlı olmaya davet ettiler.