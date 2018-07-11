Şans ola yaşıyoruz şans ola

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerçekten de şans ola yaşadığımızı geçtiğimiz gün Gazimağusa Limanı yakınında yaşanan TIR kazasında bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade ederek isyanlarını dile getirdiler.

Geçtiğimiz gün Gazimağusa’daki Liman’dan akşamüzeri saat 7 sıralarında çıkış yapan bir TIR’ın konteynerini düşürdüğünü ifade eden vatandaşlarımız, tam üç yol ortasına düşen bu konteynerin düştüğü yerde bir otobüs durağı ve kaldırım olduğuna dikkat çektiler.

Bu konteynerin düştüğü yerde her gün, saat akşam 7 civarı 20-30 öğrencinin otobüs beklediği bir durak olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu konteynerin o saatlerde devrilmemesinin büyük şans olarak değerlendirdiler.

Ayrıca akşamları limana girmeye gelen birçok TIR’ın oradan süratle döndüğünü de sözlerine ekleyen vatandaşlarımız “Bu bölge birinin canına zarar gelmeden kontrol altına alınsın. Yoksa çok geç kalınacak” dediler.