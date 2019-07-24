Sanki sauna

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan vatandaşlarımız, geçmişte Güzelyurt belediye pazarı olan ve yapılan tadilat sonrası modern bir kafeteryaya dönüştürülen yerin sıcak günlerde adeta saunaya döndüğü şikayetini aktardılar.

Güzelyurt’ta tarihi belediye pazarı binasının içi değişerek kafeterya ve çocukların oyun alanına dönüştürüldüğünü yani nostaljik bir havasının kalmadığını belirten Güzelyurtlu vatandaşlarımız, buranın güzel modern olmasına rağmen binanın içinin çalışmayan klimalar yüzünden adeta saunaya dönüştüğünü vurguladılar.

Gelen müşterilerin esnaf tarafından kurulan vantilatörlerle serinletilmeye çalışıldığını söyleyen vatandaşlar, buraya ailecek giden müşterilerin klimalar çalışmadığı için kahvaltı veya yemek yemekten vazgeçtiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar, aldıkları bilgilere göre 3 aydır arızalı olan klimaların tamir edilip edilmeyeceğinin belli olmadığı zira buranın Güzelyurt Belediyesi bünyesinde kiralanan bir yer olduğunu sözlerine eklediler.