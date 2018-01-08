Sandıklar küçük geldi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, erken genel seçimler için bu yıl uygulanan seçim sistemi nedeniyle adeta çarşaf gibi bir oy pusulasının seçmene verildiğini ve bu pusulanın büyüklüğünden dolayı seçim sandıklarının daha yarı oylar kullanılmadan dolmak üzere olduğuna dikkat çektiler.

Seçime katılımın öğle saatlerine kadar beklenildiği gibi olmaması nedeniyle bu sıkıntının pek belli olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, ancak öğleden sonra katılımın artmasıyla sıkıntıların arttığına dikkat çekerek oy pusulaları atıldıkça seçim sandıklarının dolmaya başlamasından ötürü sandık görevlilerinin zor anlar yaşadığını dile getirdiler.

Oy kullanımının özellikle son üç saatte arttığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu nedenle de zaman zaman yoğunluktan dolayı vatandaşların sitem ettiğini aktardılar.