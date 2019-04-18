Sanayi, öksüz çocuk gibi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa Sanayi bölgesinden garaj işletmecisi bir vatandaşımız, uzun bir süreden beridir belediye veya Sanayi Dairesi’nin gelip garaj girişindeki kazılmış yeri asfaltlamasını beklediklerini belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendilerine ait Autocheck Garaj girişi olduğunu ifade eden garaj sahibi, “Yaklaşık bir buçuk sene önce bu fotoğraftaki yer su borusu için kazıldı. Fakat Lefkoşa Belediyesi’nin adamları beton döküm sözü vererek yaptı bu işi” dedi.

Burasının garaj girişleri olduğunu ve bu betonu ne belediyenin ne de Sanayi Dairesi’nin dökmediğini anlatan vatandaşımız, bunu garaj olarak döktürdüklerini söyleyerek “6 ay önce belediyeden tekrar kazı için geldiler. Boru başka yerden patladı diyerekten. Ancak bu sefer izin vermedik. ‘Acıyorsunuz fakat kapatmıyorsunuz. Kum döküp gitmekle olmaz bu işler dediğimizde işimiz bitsin 3 gün sonunda dökülecek denildi” diye konuştu.

6 aydır halen daha beklediklerini ve kaç defada aradıklarını aktaran garaj işletmecisi vatandaşımız, “Kaç defa aradık, söyledik, umursayan yok. Buradan yetkili yerlere seslenmek istiyorum. Böyle iş olmaz. Lütfen başladığınız işi tamamlayın” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.