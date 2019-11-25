Sahtekarlığın böylesine pes

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün bir markette yaptığı alış-veriş sonrasında yaşadığı şoku bizlerle paylaşarak sitem etti.

“Sahtekarlığın bu kadarını ilk defa görüyorum...Ki Kıbrıs’ta bunlar hiç olmazdı...” diyen vatandaşımız ülkede hemen hemen tüm marketlerin pişmiş yemekler sattığını bu nedenle marketler güven duyulduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz gün gittiği markette bonfile gördüğünü ve fiyatını sorduğunu söyleyen vatandaşımız “Bana bonfilenin 72 TL kg. dedi oradaki ilgili çalışan. Reyondan ayrıldım herhalde yanlış anladım diye düşündüm...Sonra kasap reyonuna baktım...Bonfile 126 TL çiğ normal...” diye aktardı.

Diğer alışverişlerini yaptıktan sonra tekrar pişmiş yemekler bölümüne gittiğini ifade eden vatandaşımız “Dedim ki bonfile ne kadar 72 TL kg...çiği 126 TL kg pişmişi nasıl 72 oluyor diye sordum. Tezgahtar kız cevap veremedi...” dedi.

Alıp eve gittikten sonra fotoğrafta görülen o bonfileyi yemeye başladığını söyleyen vatandaşımız “Babam et toptancısı olmasa ben etten anlamasam bunu çözmek imkansız. Neden mi fotoğraflarını paylaştığım bu bonfilenin dışına dana eti sarmışlar içinde ise tavuk inanılır gibi değil bu nasıl bir sahtekarlık yazıklar olsun ahlaksız namussuz utanmazlar” diyerek isyanını paylaştı.