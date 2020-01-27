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Sahiller sahipsiz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, birkaç gün önce Tatlısu sahiline ölü inek vurduğu haberini okuduklarını söyleyerek bunun üzerine bu gölgeye giderek incelemelerde bulunduklarını ancak gördükleri karşısında morallerinin bozulduğunu dile getirdiler.

Sahiller sahipsiz

“Bu bölgeye önceki gün bittik baktık inek olduğu yerde durur. Herhalde belediye, kaymakam vs. bilerek bırakmış turist çeker diye belki” diyerek konunun esprisini yaparak ineğin neden sahilden kaldırılmadığını sorguladılar.

Bu arada bu bölgenin Çevre Koruma Bölgesi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “O telleme ve sahile kalıp kurulması, beton dökülmesi ile ilgili bir şey demiyoruz. Herhalde buraya da kimse dokunamaz” diyerek bu bölgenin nasıl Çevre Koruma Bölgesi’ni sorguladılar.

Sahillerimizin neden bu şekilde sahipsiz bırakıldığını sorgulayan vatandaşlarımız, ülkede bu işlerle neden kimsenin ilgilenmediğini sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.

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