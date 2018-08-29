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Sahayı çöplüğe çevirdiler

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Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan Ortaköy Spor Kulübü yöneticileri, yıllarca uğraşarak ülkeye kazandırdıkları Ortaköy’deki sentetik çim sahalarının burada antrenman veya maç yapan spor kulüplerinin kullandıkları suların pet şişeleri ve karton kutularıyla dolduğunu belirterek, bu konudaki şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

Sahayı çöplüğe çevirdiler
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi sahayı kullananların sahada bıraktıkları pet şişeler ve karton kutulardan dolayı adeta çöp tepeleri oluştuğunu ifade eden Ortaköy Kulübü yöneticileri, “Başkan defalarca belediyeye bildirmesine rağmen çöp arabasını sahaya göndermiyorlar. Bu duyarsızlığın sebebi nedir anlamıyoruz” dediler.

Daha bir yıldır hizmete açılan bu sahanın bu çöplerden dolayı heba olmasını istemediklerini belirten Ortaköylüler, Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı’dan bu konuya bir hassasiyet göstermesini istediler.

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