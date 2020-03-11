Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülere dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın Coronavirüs konusunda yetersiz kaldığını gözlemlediklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Sağlık Bakanlığı sorumluluğunun farkında mı? Aynı ambulansta 3 kovid-19 şüphesi taşıyan vaka... Yani farz edin ki biri hasta ise diğerleri değil ama aynı ambulansta hastaneye getiriliyorlar” diyerek bu konuda nasıl bu kadar rahat edildiğini sorguladılar.

Bu üç vakanın yüzleri koruyucu maskeli ama ellerinde hiç birşey olmadığını söyleyerek “Biri hasta ise şimdi diğer ikisi de riskte” diyen vatandaşlarımız, öte yandan ambulansa Kovid-19 virüsü taşıyan ihtimalli hastalar girdiğine dikkat çekerek ambulansın neden dezenfekte edilmediğini de sorguladılar.

Bu ambulansın aniden bir kaza ya da ağır bir hasta taşıyacak olsa onun da bu virüse bulaşma riski olacağını söyleyen vatandaşlarımız “Yani gördüklerimiz bizi şaşırtıyor... Bakan acaba mesleğinin farkında mı?” diyerek sözlerini tamamladılar.