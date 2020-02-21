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Sadece kaldırıma park edenlerde suç aramayalım

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yayaların hiçbir zaman düşünülmediğini savunarak, özellikle işlek caddelerde kaldırımların yayalar tarafından değil araç parkları için kullanıldığını ifade ederek sitem ettiler.

Sadece kaldırıma park edenlerde suç aramayalım

Vatandaşlarımız, herkesin bildiğinin kaldırımların yayaların olduğunu belirterek “Kaldırımlar tabii ki yayalarındır ama sorun, sistemin ta en başında yatıyor” dediler.

Zamanında şehir planlamaları yapılırken araçlar için de park alanları yaratmak gerektiğini, her yeni yapılan binaya dükkan sayısı kadar zorunlu araç park yeri yaptırımı uygulatmak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Eğer bunlar zamanında yapılmazsa insanlar doğal olarak park yeri bulamayıp kaldırımlara park eder. Sorun kaldırıma park edende mi? Yoksa kaldırıma park edilmeye mecbur bırakan sistemde mi?” diyerek sorguladılar.

Ülkenin mutlaka imar planlamasına gitmesi gerektiğini savunan vatandaşlarımız, “Gün gelecek çarpık yapılaşma yüzünden araçlar dahi yol bulamayacak ilerlesin” diye konuştular.

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