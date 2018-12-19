Sabah trafiğinde bu mikserin yolda ne işi var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, trafikte bazı kuralların veya kararların birçok sürücü tarafından dikkate alınmadığını ve bu nedenle trafiğin zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyleyerek bize bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, “Sabah saat 07:55. Bu saatte yolda olmaması gereken mikser trafiğin en yoğun olduğu saatte Haspolat çemberinde arızalandı. Bu nedenle de yolda ki trafik alt üst oldu” diyerek yaklaşık 2-3 yıl önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınmış bir karara neden uyulmadığını sorguladılar.

Alınan karara göre ülkede büyük iş araçlarının sabah mesai başlangıcı ile akşam mesai çıkış saatlerinde yollara çıkmasının yasaklandığını hatırlatan vatandaşlarımız, ancak bunun takan olmadığını savundular.

Özellikle büyük araçların yarattığı sıkışıklığın giderilmesi için yapılan bu çalışmanın kısa sürede unutulduğunu savunan vatandaşlarımız, bu konuda polisin denetim yapması gerektiğini sözlerine eklediler.