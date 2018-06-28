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Rumlar her fırsatta faşist saldırılarını yapıyorlar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Güney Kıbrıs’ta yaşan Rumların halen daha Kuzey Kıbrıs’ı kabul edemediğini ve Kuzey’de yaşanan her olumsuzluğun aleyhte kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek önceki gün Girne’de kaybolan İngiliz kız çocuğun dün bulunmasına rağmen bunun Rumlarca kötü propaganda olarak kullanıldığını kaydetti.

Rumlar her fırsatta faşist saldırılarını yapıyorlar
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Vatandaşımız “Adada turist 11 yaşında bir kız çocuğu kayboldu ve bulundu. Büyükannesinin paylaşımının altında ne yazık ki fırsat bulan bazı faşist Rumlar hala işgal altındaki topraklarda kayboldu gibi yorumları var.” dedi

Böyle bir yorum yapan zihniyetin insanlıkla bağdaşmaz düşüncelerinin olduğunu savunan vatandaşımız “İnsanların acısı varken, küçücük bir çocuk kayıpken ve belki de hayati tehlikesi bile söz konusuyken siyasi propaganda yapmayı aklından geçirmek kesinlikle insanlıkla bağdaşamaz. Tüm faşist zihniyetler yok olmadıkça da daha iyi bir dünya beklemek hayal...” diyerek sözlerini tamamladılar.

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