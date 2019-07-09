Refüj değil çöplük oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde ya nüfus yapısının çok değiştiğini ya da çevreye karşı duyarsız insanların çoğaldığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen refüjün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki orta refüj olduğunu belirten vatandaşlarımız, bazı sürücülerin trafik ışıkları nedeniyle araçlarıyla durdukları zaman araçlarında ne var ne yoksa refüje attıklarını söylediler.

Bu duyarsız sürücüler nedeniyle her tarafın fotoğraftaki gibi molozlarla dolduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, “Onlar atsın nasıl olsa belediye çöpçüleri temizler mantığıyla gidildiği için her taraf moloz ve çöplerle doldu. Bu nedenle de ortaya böyle kötü görüntüler çıkıyor” dediler.

Duyarsız sürücülerin elindeki sigara izmaritini, boş pet şişeyi veya molozları refüje atmak yerine aracında tutarak evindeki çöp bidonuna neden atmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, çevreye karşı bu şekilde duyarsız kalınırsa yaşanacak bir çevre kalmayacağını sözlerine eklediler.