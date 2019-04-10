Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde iş güvenliği konusunda tüm uyarılara rağmen halen daha hem işverenler hem de işçilerin sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, Lefkoşa’ da yapımı devam eden fotoğraftaki villa tipi ev üzerinde doğru dürüst bir güvenlik önlemi almadan üçüncü katta Allah’a emanet çalışan bu işçiyi ne LTB ne de Çalışma Dairesi ekiplerinin herhalde görmediğini ifade ettiler.

“Kaçak maçağı da geçtik, biri düşüp ölecek. Adam iple belini bağladı, 3. katın çatısına tuğla örer. Nerde bu devlet? Nerde bu belediye?” diyen vatandaşlarımız, böyle iş güvenliği olamayacağını belirttiler.

İşverenlerin para kazanma uğruna bu şekilde insan hayatını hiçe saymaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Yazık vallahi, rant ve para insan yaşamından bu kadar mı değerli?” diye sorguladılar.