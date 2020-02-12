banner255
banner69
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
13 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
85 0
 
84 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
105 0
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
161 0
23 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
79 0
banner374

Programına son verilen BRT muhabirinden tepki

banner27

BRT yönetimi tarafından yıllardır mecliste yayınlanan programına son verilen Pembe Paşaoğulları, bu kararı sitem dolu bir mesajla kamuoyuna duyurdu.

Programına son verilen BRT muhabirinden tepki

“İlkeli ve tarafsız program artık yok; beğenip beğenmemek size kalmış” ifadesini kullanan Paşaoğluları, sadece BRT yönetimini değil, haber merkezindeki arkadaşlarına da sitem etti.

Paşaoğulları, Birinci Boyut isimli programdan yönetim kararı ile alınmasını şöyle duyurdu:

Sevgili facebook arkadaşlarımın dikkatine. İki yıldır Meclisten yürüttüğüm Birinci Boyut programı ile artık bir alakam kalmamıştır. Eşit ve ilkeli yayıncılık götüren program maalesef şekil değiştirdi. Sizin bu programı artık beğenip beğenmemeniz takdirinize kalmıştır..

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.