Polisiye Haberler

KAYIP İLKNUR KÜÇÜK VE YAĞMUR KÜÇÜK LEFKOŞA’DA TESPİT EDİLDİ

Kayıp İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, Lefkoşa’da tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Ekim’den beri kayıp oldukları bildirilen Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) bugün Lefkoşa’da tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Esentepe’de Pazar günü, bir şahsın kullanımındaki araçta A.W.(E-31)’ye ait olduğu tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün, Küçük Erenköy’de, V.K.Ç.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 32 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve ahşap doğrama tahtası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

HIRSIZLIK

11-12 Ekim tarihleri, 17:00-10:00 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren Şimşek Metal isimli hurda toplama deposu içerisinden 380 kilogram bobin bakır, 2 adet ısıtıcı kazan, 160 kilogram yanmış tel bakır ve 70 kilogram bakır klima borusu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-38), İ.K.(E-32) ve H.T.(E-25) tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu halde, C.C. (E-39)’nin 13,000 Amerikan Doları ve 2,000 Türk Lirasını, F.M.(E-62)’nin 15.000 Amerikan Dolarını, R.Z.(E-31)’nin ise 15.000 Amerikan Dolarını yetkili makamlara bayan etmeden Ercan Havalimanından yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

7-13 Ekim tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen üç kişi, aracında tevacüzi alet (sopa) bulundurduğu tespit edilen bir kişi, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tutuklandı.

Müzik izni sona eren bir cafe-bar ve alkollü içki satış temdit izni olmadığı tespit edilen iki iş yeri işletmecisi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.