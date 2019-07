Polisiye Haberler

SADRAZAMKÖY’DE 4 EVİN AÇILMASIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI... Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan dört ayrı villanın açılmasıyla ilgili olarak A.T (E-24) tutuklandı. Şahsın tasarrufunda bahse konu villalardan çalınan eşyaların bir kısmı bulundu. Şahsın, villalardan çalmış olduğu iki adet televizyonu, iki ayrı şahsa satmak suretiyle 2 bin TL temin ettiği de tespit edildi. UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU Polis bültenine göre; Gazimağusa’da A.M. (E-22), ikametgahında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması üzerine tutuklandı. VAHİM ZARAR Bafra’da dün Buğra Kaya’yı darp ettiği gerekçesiyle S.O (E-32) ve H.F.O (E-21) tutuklandı. Olayda Kaya’nın burnunun kırıldığı belirtildi. ARABA AÇMA Gazimağusa’da bugün 00:45 sırlarında Uluçam Sokak üzerinde bir aracın içerisini karıştırdığı sırada tespit edilen H.A (E-40); Girne’de ise 02:00 sırlarında Fehimbey Sokak üzerinde park halinde bulunan iki aracın içerisini karıştırdıkları sırada tespit edilen U.M (E-16) ve A.K.Ç (E-17) tutuklandı. İZİNSİZ İKAMET EDEN 9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, yedisi Girne’de, ikisi Gazimağusa’da olmak üzere 9 kişi tespit edilerek tutuklandı. Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.