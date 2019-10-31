Polis, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yoksa zorlaştırmak için mi var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, önceki gün yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak bazen polisin doğruları yaparak vatandaşa kolaylık yapmak yerine yanlış yaparak hayatı zorlaştırdığını savunarak görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Geçtiğimiz 29 Ekim günü sabahleyin Karaoğlanoğlu’ndaki evlerinden çıkarak Lefkoşa’ya gitmek için yola çıktıklarını ve her zaman kullandıkları Girne çevre yoluna gitmek Karaoğlanoğlu çemberinden yukarıya doğru gittiklerini anlatan vatandaşımız, çevre yolu kavşağına geldikleri zaman burada polisin kendilerine yolun kapatıldığını söylediğini aktardılar.

Yolun Cumhuriyet Koşusu için bir süreliğine kapatıldığını anladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Oradaki polise ‘madem bu yolu kapatacaktınız neden Karaoğlanoğlu kavşağından itibaren yolu kapatmadınız ve buraya kadar bizi getirtiniz” dediğimiz zaman bizi diğer polise yönlendirdi. Ancak diğer poliste kendisinin emir uyguladığını söyledi” diyerek olayı anlattılar.

Kendilerinin geri döndükleri zaman ise kavşakta yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 20 dakika anayola çıkmak için uğraştıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Polislerimizin görevi acaba vatandaşa yardımcı olmak mı yoksa onlara işkence yapmak mı diye düşünmekten kendimizi alamadık” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız ayrıca yapılacak koşunun sadece gidiş veya sadece geliş yönünün kapatılarak da yapılabileceğini ve böylece trafiğin de rahat akabileceğini sözlerine eklediler.