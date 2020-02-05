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Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün kullandığı Girne – Güzelyurt anayolu üzerindeki Çamlıbel – Geçitköy yolunda yola dökülen kumlardan dolayı zor anlar yaşadığını belirterek, bu konuda hem Karayolları Dairesi’ne hem de polise sitem etti.

Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız

Güzelyurt’tan çıkıp Çamlıbel ve Geçitköy’ü geçerek Girne’ye gitmek istediğini anlatan vatandaşımız, “Çamlıbel’den Geçitköy’e inerken büyük ihtimalle kamyonlardan yola dökülen kumlar nedeniyle zor anlar yaşadım. Bu kumlar yeni mi döküldü bilmiyorum. Ancak her yerde polis var bu yolu görmediler mi? Polisi geçtim, bu yolu kullanan sürücülerimiz neden arayıp Karayolları’na bilgi vermezler. Ya da Karayolları Dairesi neden bu yolları kontrol etmiyor?” diye sorguladı.

Ülkede bir vurdum duymazlık oluştuğunu kimsenin suya sabuna dokunmak istemediğini savunan vatandaşımız, “Özellikle yük taşıyan kamyonların brandalı yük taşıması gerekirken, birçoğunda branda yok. Ama bunu görüp de ceza kesen bir polis de yok” diyerek sitemlerini dile getirdi.  

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