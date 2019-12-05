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Polis, alemci gençlere acımadı

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Ayaklı Gazete’den dün yayınladığımız ‘Gençler akıllarınca alem yaptı’ haberimiz üzerine harekete geçen Gazimağusa Polis Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren araç sürücüsünü ve yolcuyu tespit etti.

Polis, alemci gençlere acımadı

Önceki gün yaşanan bu olay üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, sürücüye 510 TL, yolcuya ise 340 TL para cezası kesti.

Polisin yollarda tehlikeli yolculuk yapanlara göz yumması, herkesin takdirini topladı.

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