Patates üreticileri yeni başkan arıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde üretilen ve başta İngiltere olmak üzere Türkiye ile Avrupa ülkelerinin bazılarında lezzetinden dolayı çok beğenilen patatesin üretimi gün geçtikçe azalmasına karşın yüzlerce üreticinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Patates üreticilerini ülkemizde bir çatı altında toplayan Patates Üreticileri Birliği 21 Temmuz Cumartesi günü genel kurula gidiyor.

Lefkoşa’da Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak genel kurulda yıllardır Birlik başkanlığını yürüten Ahmet Yeşilada’nın yeniden aday olmayacağı bildirilirken, adaylık için birçok üyenin nabız yokladığı kaydediliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, şu ana kadar 4 üyenin başkanlık için başvurduğu bildirilirken, adayların İncirli, Çayönü ve Türkmenköy’den üyeler olduğu gelen bilgiler arasında.