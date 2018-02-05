“Park yapmak bu kadar zor mu?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde bir alış-veriş merkezinde görüntüledikleri fotoğraftaki park edilmiş aracı bizlere göndererek sitem ettiler.

Kalabalık bir alış-veriş merkezinin park yeri olan bu yerde fotoğraftaki gibi park yapmanın ya insanlara karşı saygısı olmayan birinin işi olduğunu ifade eden sürücü vatandaşlarımız ya da bu araç sürücüsünün park yapma özürlü biri olduğunu dile getirdiler.

Park yapmanın bir şekli olduğunu dile getiren sürücü vatandaşlarımız “Park yapılacak yerler zaten çizgilerle belirlenmiştir. Biraz sağa ya da biraz sola yakın park edilse tamamdır. Ancak fotoğraftaki gibi iki araçlık bir park yapmak, her sürücünün kabiliyeti değildir” diyerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.