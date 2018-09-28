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Park harikası bir park ediş

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, bazen araç kullanan kişilerin park etme özürlü olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz günlerde bir işyeri önünde görüntüledikleri bu aracın sürücüsünün park edilişine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Park harikası bir park ediş
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi genişliği bir metre bile olmayan uzunluğu ise iki metre civarında bulunan küçük bir arabanın nasıl iki araçlık park yerini kapattığını gördükleri zaman şok olduklarını belirten duyarlı sürücülerimiz “Park harikası 35cm kare araba ile iki arabalık yer nasıl katledilir bilmeyenler öğrensin. Bu şekilde park yapan bu sürücüye madalya vermek gerek” dedi.

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