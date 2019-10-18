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Park halindeki araçlardan inerken dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz son günlerde başlarından geçen bazı olayları bizlerle paylaşarak trafikte her an bir olumsuzluk yaşanabileceğini göz önüne alarak hareket etmek gerektiğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Park halindeki araçlardan inerken dikkat
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Vatandaşlarımız, yol kenarına park ederken veya park yerinde arabadan inerken yola taraf olan kapıları açarken araba geliyor mu gelmiyor mu bir kontrol etmek gerektiğini dile getirerek “Hem kendi can güvenliğiniz hem de diğer araç sürücüleri için çok önemli .. Unuttuğumuz, dalgınlığımıza gelen ama önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz” dediler

Bu günlerde 2-3 kez aynı şeyi yaşadıklarını anlatan vatandaşlarımız, arabalarıyla yanlarından geçtikleri sırada araçların zaten yolun içi denilebilecek bir yerde park halindeyken bir de üstüne aniden kapılar açılınca ister istemez panik olduklarını söylediler.

Bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Zaten ülkemizde cep telefonuyla konuşma nedeniyle başta sürücüler olmak üzere vatandaşların çok dikkatlerinin bozulduğunu görüyoruz. Bu nedenle park edilmiş araçlardan inerken çok dikkatli olmak gerektiğini söylemekte fayda var” diyerek sözlerini tamamladılar.

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