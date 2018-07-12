Park etmedi sanki terk etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin gerçekten araç kullanma konusunda ve özellikle park yapma konusunda özürlü olduklarını iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Ülkemizde büyük alışveriş merkezlerinin oldukça geniş oto park yerleri olduğunu bu nedenle sürücülerin park yapamama gibi bir dertleri olmadığını savunan duyarlı vatandaşlarımız, ancak fotoğrafta görüldüğü gibi bu araç sürücüsünün park yapmak yerine aracını park edermiş gibi yaptığını ifade ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi ne önünde ne de yanında başka araç bulunmayan bu aracın sürücüsünün aracını park edeceği yerin hemen önüne bırakıp gittiğini ifade eden vatandaşımız “Sanki de park yerine aracını ortaya terk ederek kaçmış gibi bir park edişi. Bu ne vurdumduymazlıktır” diyerek sitemlerini dile getirdiler.