Palm Beach Laguna bölgesi neden trafiğe açıldı?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda Mağusa’da ilginç uygulamaların olduğunu dile getirerek, bu uygulamaların vatandaşları sıkıntıya soktuğunu savunarak bu uygulamalardan birini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafla "Mağusa’da Palm Beach Laguna bölgesinde insanların aileleriyle yürüyüş yapabileceği kafa dinleyebileceği ve yıllardır da araç trafiğine ve parka kapalı bir yerimiz vardı. Şimdi ne oldu da böyle oldu?” diyerek sorguladılar.

Ülkemizde bu gibi yerlerin çoğaltılması gerekirken, Mağusa Belediyesi’nin trafiğe açmasının altında başka bir şey mi olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Yoksa belediye iki tane ahbap restorana yaranacak diye oto park olarak mı peşkeş çekti?” dediler.

Bir Mağusalı olarak bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten vatandaşlarımız, dünyadan kopuk yaşamaya değil dünyalı gibi yaşamaya ihtiyaç duyulduğunu sözlerine eklediler.