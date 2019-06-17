 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
102 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
162 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
215 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
49 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
27 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
161 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
63 0
banner82

Özürlü park yeri olduğunun farkında değil mi?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, sağlık sorunları yaşayan bir yakınını ziyaret etmek için yattığı özel bir hastaneye gittiğini ve park yerinde park yaptıktan sonra fotoğraftaki aracın park ettiği yeri fark ettiğini belirterek bu duruma tepkisini bizlerle paylaştı.

banner315
Özürlü park yeri olduğunun farkında değil mi?
banner267

 Vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi özürlü park yeri işareti olan yere park eden araç sürücüsünün acaba ne özrü olduğunu merak ettiklerini ifade ederek “Aracının üzerinde özürlü olduğuna dair herhangi bir işaret olmayan bu sürücünün neden özürlü park yerine park ettiğini merak ediyorum” dedi.

Buranın özürlüler için ayrılan park yeri olmasının en önemli nedeninin özürlü vatandaşların çok fazla mesafe kat etmeden binaya girebilmeleri olduğunun altını çizen vatandaşımız,  bu şekilde hiçbir özrü olmayan vatandaşların özürlü park yerine park yapmalarını kınadığını sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.