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Özel sektör köle mi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, yeni göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in kısa süre içinde çalışma hayatı konusunda etkin denetimlerin yapılmaya başlandığını dile getirmesine karşın bazı şirketlerin ne uyarı ne cezayı takmadığının anlaşıldığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Özel sektör köle mi?
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Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi bir beton mikseri ve inşaat işçilerinin Cumartesi akşamı Marmara bölgesinde bir inşatta beton dökümü yaptıklarını ifade ederek, “Hafta sonu ve üstelik akşam saatlerinde böyle gürültülü bir iş makinesiyle iş yapmak kural tanımamaktan başka bir şey değildir” diyerek bu durumun daha etkin denetim yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ettiler.

Özel sektörde çalışma saatlerinin ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu insanların da dinlenme hakkı yok mu? Özel sektör çalışanları köle mi? Hade bunu geçtik, hafta sonu kafasını dinlemek isteyen bölge sakinleri neden bu gürültüyü çeksinler ki?” diye sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.

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