Özel eczanelerdeki ilaç fiyatları yok dedirtiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde hizmet veren devlet kurumlarından biri olan Devlet Hastanelerindeki eczanelerde ilaç bulmanın son zamanlarda neredeyse imkansız olduğunu ve bu nedenle özel eczanelerden alışveriş yaparak kazıklandıklarını ifade etti.

Vatandaşımız hasta olan çocukları için devlet hastanesine gittiklerini ve doktorun kendilerine yazdığı reçeteyle hastane içindeki eczaneye gittiğini söyleyerek “Sözde devlet hastanesine gittik. Tabii ki hiç şaşırmadım oranın eczanesinde her zaman ki gibi reçetede yazılan ağrı kesiciden başka birşey yok. Mecbur dışarıdan alalım dedik. Yok artık dedirtti biraz daha insanların canını alacaklar” diye konuştu.

Devlet hastanesinde olmayan ilaçların neden bu kadar pahalı satıldığını sorgulayan vatandaşımız, özel eczanelerin biraz daha insaflı fiyatlarla satış yapması gerektiğini sözlerine ekledi.