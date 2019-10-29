Ovalar başıboş köpeklerle doldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, önceki gün açılan Büyük Av sezonuyla birlikte ovaların başıboş köpeklerle dolduğunu iddia ederek sitemlerini dile getirdiler.

Avın daha ilk haftasından birçok avcının elinin boş dönmesi nedeniyle yanlarında götürdükleri av köpeklerini ovada bıraktıklarını belirten vatandaşlarımız “Avcıların bu hayvanları yıllardır besleyip büyütüp onları başıboş ovalara salmalarının mantığını hiç anlamıyoruz. Köpekler avlamasa bile onların arkadaşlıkları dostlukları yeter” diye konuştular.

Ovalara bırakılan bu köpeklerin kısa süre sonra karınlarını doyurmak için etraflarındaki evlere veyahut tavuk kümeslerine ya da küçükbaş hayvan ağıllarına saldıracağını savunan vatandaşlarımız, köpek sahibi avcıları biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.

Bu arada daha avın ilk haftasından bir köpeğin avcılığını anlaşılamayacağını dile getiren köylü vatandaşlarımız, avcılığın sabır işi olduğunu sözlerine eklediler.