banner255
banner69
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
7 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
17 0
 
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
31 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
42 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
15 0
banner82

Ovalar başıboş köpeklerle doldu

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, önceki gün açılan Büyük Av sezonuyla birlikte ovaların başıboş köpeklerle dolduğunu iddia ederek sitemlerini dile getirdiler.

Ovalar başıboş köpeklerle doldu
banner267

 

Avın daha ilk haftasından birçok avcının elinin boş dönmesi nedeniyle yanlarında götürdükleri av köpeklerini ovada bıraktıklarını belirten vatandaşlarımız “Avcıların bu hayvanları yıllardır besleyip büyütüp onları başıboş ovalara salmalarının mantığını hiç anlamıyoruz. Köpekler avlamasa bile onların arkadaşlıkları dostlukları yeter” diye konuştular.

Ovalara bırakılan bu köpeklerin kısa süre sonra karınlarını doyurmak için etraflarındaki evlere veyahut tavuk kümeslerine ya da küçükbaş hayvan ağıllarına saldıracağını savunan vatandaşlarımız, köpek sahibi avcıları biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.

Bu arada daha avın ilk haftasından bir köpeğin avcılığını anlaşılamayacağını dile getiren köylü vatandaşlarımız, avcılığın sabır işi olduğunu sözlerine eklediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.