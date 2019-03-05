Otlar tabela boyu oldu, gören yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bereketli yağmurlar nedeniyle bu yıl her yerde otların çıktığını ve oldukça büyüdüklerini dile getirerek ancak bu otların yaz aylarında sürücüler için yol güvenliği açısından tehlike oluşturacağını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Sürücülerimiz "Fotoğrafta görülen yer Hamitköy - Haspolat ana yoludur. Görüldüğü gibi orta refüjdeki otlar tabela boyuna ulaştı. Bu da zaman zaman sürücüleri zorluyor.” diyerek bu yoldan sorumlu olanın kim olduğunu sorguladılar.

Bu yolun Karayolları Dairesi sorumluluğunda mı yoksa Lefkoşa Türk Belediyesi sorumluluğunda olduğunu bilemediklerini belirten vatandaşlarımız “Sevgili Karayolları veya belediye, temizlemek için Türkiye’den bir devlet adamının gelmesini mi bekliyor? Neden kapsamlı bir yol temizliği yapılmıyor. Bu otların arasından her an bir hayvan atılacak ve kazaya neden olacak diye korkuyoruz” diyerek sitem ettiler.