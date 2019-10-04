Otel fiyatını yüksek bulan turistler hisar üstünde çadır kurdu

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir küçük otel sahibi vatandaşımız, ülkede turizmin çıkmazda olduğunu dile getirerek yaşadıkları bir olayı gönderdikleri fotoğrafla bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız “Fotoğrafta görülen çadırda kalan turistler gece 1’de otele giriş yapmak istediler ama oda fiyatımız 10 Euro değil diye vazgeçip hisarın üzerine çadır kurdular!” diyerek bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ancak kimseye de karşı çıkamadıklarını belirtti.

Ülkeye gelen turistlerin bu dönemde kaliteli turistler olmadığı için ucuz otellere ulaşmaya çalıştıklarını ancak bu koşullarda bulamadıkları için fotoğrafta görüldüğü gibi çadır kurarak istedikleri yerde konakladıklarını söyleyen otelci vatandaşımız, “Peki bunun suçlusu kim? Bilen bilir. Kontrol yok laçkalık çok” diyerek sözlerini tamamladılar.