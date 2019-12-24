Ortaköy’e yeni hastane mi?

Ortaköy bölgesinde bulunan Lemar’ın karşısındaki Ortaköy futbol sahası yakınlarına başlatılan inşaatın kazı çalışmalarının tamamlanıp temel atma işlemine geçildiği bildirilirken, bu bölgede özel bir hastanenin daha açılacak olması bölge trafiğini daha da zorlayacağı ifade ediliyor.
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