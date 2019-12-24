Ortaköy’e yeni hastane mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, Lefkoşa’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Ortaköy bölgesinde başlayan yeni inşaat çalışmasının yeni bir hastane yapımı için olduğu bildirildi

Ortaköy bölgesinde bulunan Lemar’ın karşısındaki Ortaköy futbol sahası yakınlarına başlatılan inşaatın kazı çalışmalarının tamamlanıp temel atma işlemine geçildiği bildirilirken, bu bölgede özel bir hastanenin daha açılacak olması bölge trafiğini daha da zorlayacağı ifade ediliyor.