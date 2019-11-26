Onkoloji’deki personel eksikliği, hastaları perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan hasta yakını bir vatandaşımız, son zamanlarda ülkemizde sürekli artış gösteren kanser hastalığı ile ilgili tedavi merkezi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi’nin personel eksikliği nedeniyle buraya giden hastaların mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Bize gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini paylaşan hasta yakını vatandaşımız, “Onkoloji Hastanesi’nde yeterli personel olmayınca ortaya çıkan sonuç bu” diyerek, bir hemşire ile hastalara hizmetin zor olduğunu gözleriyle gördüğünü ifade etti.

“Bir hemşire ile hem tahlil yapma hem de kemoterapi için damar yolu açmaya kalkınca insanlara eziyet etmek kaçınılmaz olur. Ne kadar derdimizi anlatmaya çalışsak da maalesef değişen bir şey yok” diyen vatandaşımız, ülkemizde insan sağlığının öneminin olmadığını savundu.

Özellikle Onkoloji Servisi gibi kanser hastalarına hizmet eden servise giden hastaların hem stresten uzak hem de moral olarak iyi olmaları gerektiğini belirten vatandaşımız, ancak şu anda bu durumun tam tersinin olduğunu sözlerine ekledi.