Ölümle dans ettiler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı gençlerimiz, trafikte bazı kişilerin çok sorumsuzca hareket ettiklerini dile getirerek, geçtiğimiz günlerde böyle bir sorumsuzlukla DAÜ içinde karşılaştıklarını belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Duyarlı gençlerimiz, geçtiğimiz gün DAÜ’de öğleden sonra yaya olarak dolaşırken yanlarından geçen fotoğraftaki araç ve içindekilerin yaptıkları karşısında şok olduklarını dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen araçta bir kişinin ön sağ kapıyı açarak ayakta durmak suretiyle kendince yolculuk yaptığını ve etrafa laf attığını belirten duyarlı gençlerimiz “Bu gençler ne yapmak istiyorlardı anlamadık. Ancak herhalde ölümle dans bu olsa gerek. Zira aracın kapısını açarak ayakta duran bu genç araç sürücüsünün ani bir freninde yola savrulması an meselesiydi” dediler.

Bu şekilde yolculuk yapmanın nereden akıllarına geldiğini sorgulayan duyarlı gençlerimiz, “Her geçen gün biraz daha akıl sağlığı konusunda sıkıntılar yaşamaya başladığımızı görmeye başladık. Umarız bu durum daha fazla devam etmez” diyerek sözlerini tamamladılar.