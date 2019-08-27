Olta balıkçıları elleri boş dönmekten yana dertli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son günlerde olta ile balık avlamak için denize açılan veya deniz kenarına giden vatandaşlarımızın elleri boş dönmesini tuhaf karşıladıkları bildiriliyor.

Bize ulaşan haberlere göre, özellikle Haziran ayında oltayla balık avlamaya gidenlerin her gittiklerinde kovalarını doldurmalarına karşın ağustos ayının başından beridir çok çok az balık tutabildikleri gelen bilgiler arasında bulunurken, bunun sebebini bir türlü bulamadıkları kaydediliyor.

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında daha çok balık avladıklarını arkadaşlarına aktaran balıkçıların bu yıl neredeyse hiç denecek kadar az balık tutmalarını anlayamadıkları bildirilirken, balık az oluşunu birkaç nedene bağladıkları ifade ediliyor.

Bunların başında havaların çok sıcak olması nedeniyle kıyılarda olan balıkların daha serin açık denizi tercih ettikleri gelirken, bir diğer nedenin ise Türkiye’den gelen trollerle balık avlayanların son zamanlarda çok artması nedeniyle birçok balık türünün neslinin azaldığı iddia ediliyor.