banner107
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
32 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
116 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
98 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
163 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
37 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
275 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
46 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
64 0
banner82

Ölmemizi mi bekliyorlar?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan motosiklet sürücüsü bir vatandaşımız, yolların her yerde giderek kötüleştiğini ve bu nedenle gerek motor gerekse araç kullanmanın işkenceye dönüştüğünü belirterek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Ölmemizi mi bekliyorlar?
banner192

Öncelikle hepimizin büyük bir sorunu olan bu yollar biz motosiklet kullanıcıları için gerçekten çok daha büyük bir sorun ve belki size abartılmış gelecektir, ama bizler için ölümcül tehlikede olabiliyor” diyen motosiklet  sürücüsü, bir Lefkoşalı olarak adadaki bir motosiklet kullanıcısı olarak gerçekten bıktığını kaydetti.

Bize gönderdiği fotoğrafı dün Lefkoşa Kızılbaş çemberinde gördüğünü belirten vatandaşımız “Motorumla çok çok yavaş bir hızda çembere girince bir an neye uğradığımı şaşırdım. Az daha düşüyordum” dedi.

İş makinelerinden sorumsuzca akan bu harçlar devletin zaten zor bir şekilde yaptığı asfaltlara dökülüp aktığını, kuruduğunu dile getiren vatandaşımız, “Ben bu manzarayı görmekten gerçekten bıktım! Lefkoşa’nın çeşitli yerlerinde sık sık görüyorum. Havalimanı köprüsünde- Kızılbaş çemberinin iki farklı noktasında. Hamitköy ışıklarında ! Gönyeli çemberi yolunda… Buna kim ne zaman dur diyecek?” dedi.

Bu araçları kullananların herkesin hayatıyla oynadığını söyleyen vatandaşımız “Ben ne için vergi veriyorum? Benden 1000 lira vergi alırken neyin bedeliydi bu? Ölmemizi mi bekliyorlar? Yeter artık Mercedeslerinizden inip Mecliste oyun oynamak yerine gerçekten şu halk için bir şeyler yapın! Bunu döken çimento mikserinin bağlı olduğu firmaya o yolun komple asfalt masrafını ödetmeniz lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.