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“Okuması yok herhalde”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkede yaşayan bazı kişilerin çevrelerine karşı çok duyarsız olduklarını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Okuması yok herhalde”
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Özellikle büyük şehirlerde çevre temizliğinin biraz da bölgelerde yaşayan insanların kendi sorumluluklarında olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi belediye tarafından ‘çöp atılmaması’ konusunda uyarı levhası konulmasına karşın bunun aksine yine çöpler ve molozlar tam da uyarı levhasının altına bırakılmış” diye konuştular.

Belediyelerin her gün temizlik yapamayacağını veya çöp toplayamayacağını dile getiren vatandaşlarımız “Bu levhanın altına çöp ve molozlarını atanların ya okuması yok ya da çevrelerine saygıları yok. Zira çöp konteyneri yaklaşık 20 metre ileride durmakta” diyerek sitem ettiler.

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