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Okullarda grip salgını hat safhada

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarının ortasında olduğumuz bugünlerde başta çocuklar olmak üzere toplumda grip salgının göründüğü bildirildi.

Okullarda grip salgını hat safhada

Özellikle ilkokullarda son günlerde oldukça fazla öğrencinin grip veya nezle nedeniyle hasta olduğu için okula gitmedikleri ve birçok okulda bazı sınıfların yarı yarıya boşaldığı öğrenildi.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta son 2 hafta da 100 civarında domuz gibi vakası görüldüğü yönünde haberler olması ülkemizde de grip vakalarının ayni doğrultuda artması nedeniyle ülkede grip salgının olduğu şüphesi doğurmakta.

Geçtiğimiz yıl yine görünen ayni grip vakaların bu yıl yine görünmesinin normal olduğu uzmanlarca dile getirilirken, gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırmak gerektiği bunu da bol bol C vitamini tüketerek yapmak gerektiğine vurgu yapıyorlar.

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